Neue Tickets für die neue Wintersport-Welt

Die herkömmliche Tageskarte ist Schnee von gestern. Neu werden Ticketpreise je nach Wetterlage festgelegt. Oder – wie in der Lenzerheide geplant –die Bahnfahrten werden automatisch per Chip abgerechnet.

Nur das zahlen, was man benutzt: Nach diesem System wollen die Bergbahnen Lenzerheide bereits ab nächstem Winter ihre Skitickets abgeben.

Konkret heisst das: Der Tourist bekommt am Morgen einen Chip, seine Bergbahnfahrten werden automatisch erfasst. Am Schluss des Tages wird abgerechnet, bezahlt wird, was gebraut wurde. Allerdings: belastet wird maximal der Preis einer Tageskarte.Damit habe der Wintertourist die volle Klarheit, was sein Skitag kostet. Es gebe keine Spekulationen um Wetter, Frühbucher- oder andere Rabatte. Der Prei sei durchsichtig und ehrlich, meinen die Verantwortliche.

Die Bergbahnen Lenzerheide sind derzeit „mit Vollgas“ an der Umsetzung dieses Ticket-Systems. Bereits im nächsten Winter soll dieses vollektronische Ticketsystem eingesetzt werden.