Projekta AG

Die Projekta AG ist ein Planungs- und Ingenieurbüro mit Sitz im Unternehmens-Center Q4 in Altdorf. 20 Personen waren bei der Projekta AG angestellt. Die Firma stand für Planung und Beratung in den Bereichen Umwelt, Hochbau und Infrastrukturbau und hat seit der Gründung 1960 Ingenieur- und Planerleistungen vorwiegend in der Innerschweiz erbracht.