Nico Hischier: Alle Vorschusslorbeeren ausblenden

Nico Hischier mischt die kanadische Juniorenliga auf – und in naher Zukunft das Welt-Eishockey. Dies jedenfalls trauen die Experten dem erst 17-jährigen Walliser zu.

15 NLA-Einsätze für den SC Bern in der Saison 2015/16

74 Partien im Schweizer Dress (Stufen U17/U18/U20) – aktuell Leistungsträger an U20-WM

Seit September 31 Spiele für die Halifax Mooseheads in der Quebec Major Junior Hockey League. 23 Tore und 25 Assists machen ihn zur Nummer 3 der aktuellen Skorerwertung.

Nico Hischier schlägt in bereits jungen Jahren Pflöcke ein. Seine Leistungen werden als überragend eingestuft. Bewundert werden das Spielverständnis, die Abgeklärtheit vor dem Tor und das Durchsetzungsvermögen des 17-Jährigen.

« Doch schwieriger war der Umzug vom Wallis nach Bern mit 15 Jahren. » Nico Hischier



Der Center erhielt für das «CHL/NHL Top Prospects Game» vom 30. Januar 2017 in Quebec eine Einladung. Dieses Treffen vereint 40 aussichtsreiche Draft-Kandidaten aus den drei kanadischen Juniorenligen. Im Hinblick auf die NHL-Drafts im nächsten Sommer wird Hischier als der am höchsten eingestufte Schweizer gehandelt. Er könnte sogar Nino Niederreiter überflügeln, der 2010 als Nummer 5 und damit so früh wie noch kein Schweizer gezogen worden war.

Alles Liebgewonnene hinter sich gelassen

Hischier lässt sich von solchen Aussichten nicht blenden. «So etwas lenkt mich nicht ab. Vielmehr versuche ich jeden Tag besser zu werden.»

Der frühere SCB-Junior ist mit 17 Jahren nach Halifax gezogen. Eine neue Sprache, neue Kultur und die Distanz zu seiner Familie stellten ihn vor grosse Herausforderungen. «Doch schwieriger war der Umzug vom Wallis nach Bern als Jugendlicher», erklärt er.

Im Vergleich mit Josi noch etwas reifer und ehrgeiziger

Auf seinem Weg nach oben ist Hischier beim Berner Nachwuchs unter anderen von Sven Leuenberger begleitet worden. Dieser vergleicht seinen damaligen Schützling heute gerne mit Roman Josi, der auch durch seine Schule gegangen ist. «Nico ist vermutlich noch etwas reifer als er, und seinen Ehrgeiz würde ich noch etwas höher einschätzen. Dagegen strahlt Roman wohl etwas mehr Ruhe am Puck aus», vergleicht Leuenberger.

NLA-Torpremiere für Hischier gegen Ambri 0:17 min, aus sportaktuell vom 11.12.2015

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 21.12.2016 18:45 Uhr