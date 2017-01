Shedden nicht mehr Lugano-Coach

2 HCL-Spieler gesperrt

Ryan Gardner und Maxim Lapierre vom HC Lugano wurden für das Meisterschaftsspiel am Dienstag bei Genève-Servette gesperrt und mit einer Busse von 1230 Franken belegt. Die beiden hatten in der Partie am Samstag in Zug (0:4) in der 39. Minute eine wüste Schlägerei angezettelt.