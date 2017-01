Hintermann gewinnt sensationell Super-Kombination

Der Überraschungssieger der Super-Kombination von Wengen heisst Niels Hintermann. Der Zürcher machte in der Abfahrt einen riesigen Sprung nach vorne.

Das Podest

1. Niels Hintermann (Sz) 2:26,58

2. Maxence Muzaton (Fr) + 00,26

3. Frederic Berthold (Ö) + 00,35

Schneefälle prägten die Wengener Super-Kombination von Beginn weg. Am Morgen blieb den Organisatoren nichts anderes übrig, als statt der Abfahrt zuerst den Slalom durchzuführen. Und als am Nachmittag die verkürzte Speedstrecke in Angriff genommen werden konnte, wurde diese fast von Fahrer zu Fahrer langsamer.

Zum grossen Profiteur dieser besonderen Umstände wurde ausgerechnet ein Schweizer. Nachdem Niels Hintermann im Slalom nur 23. geworden war, durfte er nach der Abfahrt in die Leaderbox. Der scheinbar vorübergehende Aufenthalt dort verlängerte sich zunehmend – bis Hintermann als Sensationssieger feststand.

Die weiteren Schweizer

5. Nils Mani + 00,51

7. Justin Murisier + 1,18

12. Mauro Caviezel + 1,93

19. Carlo Janka + 2,74

28. Gian Luca Barandun + 3,90

