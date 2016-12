Nostalgie. In Zeiten von Dolby Surround und High Definition macht die Reggae-Band «The Frightnrs» ein mumpfig-klingendes Album in Monophonie, also nicht mal in Stereo. Und die Band zeigt, dass gute Musik vor allem eines braucht: Viel Herz!

Die Dringlichkeit, mit welcher Sänger Dan Klein auf dem Album «Nothing more to say» singt, ist absolut echt. Er war nämlich während der Aufnahmen bereits todkrank und hat die Veröffentlichung der Platte nicht einmal mehr miterlebt. Somit ist das Debütalbum «Nothing more to say» gleichzeitig das Letzte.