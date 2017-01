Bricht man die Geschichte auf den Kern herunter, dann geht es um zwei verlorene Gauner, die bei den chinesischen Edel-Kriegern lernen, dass wahrer Reichtum nicht das egoistische Streben nach Geld ist, sondern das selbstlose Handeln zum Wohle einer Gemeinschaft. Eine Story, die mehr nach sozialistischer Propaganda klingt, statt nach kulturübergreifender Toleranz. Aber keine Bange. Auf die Moral kommt es sowieso nicht an. Menschen und grüne Schlabberschleim-Monster jagen und meucheln sich in einem so hohen Tempo durch den gesamten Film, dass die Meinungen und Denkweisen der Figuren so wichtig sind, wie ein Sandkorn in der Wüste. Was dafür umso deutlicher haften bleibt, ist die eindrucksvolle asiatische Action-Kunst. In «The Great Wall» verschmelzen Blockbuster-Struktur mit fernöstlicher Kinokultur. Ein Film für’s Auge - und zum vergessen.