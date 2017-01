Zur Person

Bernadette Calonego ist Auslandskorrespondentin und Schriftstellerin. Sie lebt in der Nähe von Vancouver. Geboren und aufgewachsen ist sie in der Schweiz. Sie schreibt u.a. für den Tages-Anzeiger und hat jüngst ihren fünften Roman veröffentlicht. «Die Fremde auf dem Eis» ist ein Krimi, der in der Arktis spielt.