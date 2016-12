Nicht nur die allererste Interpretin der Carmen hatte etwas an der Partitur auszusetzen, auch andere Beteiligte nörgelten: Die Orchestermusiker fanden ihre Parts zu anspruchsvoll und wollten einfachere Stimmen. Auch der Chor protestierte, und so arbeitete Bizet sein Werk noch während der letzten Proben um und strich insgesamt mehrere hundert Takte. Für Micaëla musste kurz vor der Uraufführung noch eine Arie her – da übernahm Bizet einfach eine aus einer seiner unvollendeten Opern. Allem voran aber war die Original-Carmen aus Prosper Mérimées Novelle für die Operndirektion viel zu brutal. Die Librettisten mussten beispielsweise Carmens Mord an einer Arbeitskollegin zu einer Messerattacke abschwächen. Komponierende von heute liessen sich wohl kaum derart in ihr Werk reinreden.