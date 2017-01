Anschlag in Silvesternacht

Laut dem türkischen Aussenministerium ist bekannt, wer Drahtzieher des Anschlags auf den Nachtclub war.

Der türkische Aussenminister Mevlut Cavusoglu hat in einem TV-Interview erklärt, die Identität des Schützen sei bekannt. Details wollte er keine nennen.

Der Attentäter hatte in der Silvesternacht bei einem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul 39 Menschen getötet. Nach dem Anschlag war er geflohen.

Laut Medienberichten haben die Behörden 19 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, am Gewaltakt mitgewirkt zu haben.

Die Identität des flüchtigen Attentäters von Istanbul ist nach offiziellen Angaben geklärt. Das bestätigte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Fernsehinterview, ohne nähere Angaben zu machen.

Der Sender CNN Türk hatte berichtet, der Täter komme aus Kirgistan. In Sicherheitskreisen hatte es geheissen, er verfüge über Kampferfahrung und sei möglicherweise in Syrien ausgebildet worden.

IS als Auftraggeber

In Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub nahm die Polizei in Izmir der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge fünf mutmassliche Mitglieder der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) fest.

Bereits am Dienstag waren laut der Agentur 14 Verdächtige in Gewahrsam genommen worden. Der Sender NTV berichtete von zwei am Istanbuler Flughafen festgenommenen Ausländern.

Zum Anschlag in der Silvesternacht, bei dem 39 Menschen getötet wurden, hat sich der IS bekannt.

Die türkische Parlament hatte am Dienstag dafür gestimmt, den nach dem gescheiterten Putsch im Juli verhängtenAusnahmezustand um weitere drei Monate bis Mitte April zu verlängern.