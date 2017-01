Das Wichtigste in Kürze

Auf einem Militärflughafen nahe der syrischen Hauptstadt sollen einige schwere Explosionen stattgefunden haben, berichten mehrere Quellen.

stattgefunden haben, berichten mehrere Quellen. Es habe mindestens vier Verletzte gegeben.

Offizielle syrische Medien beschuldigen die israelische Luftwaffe, einen Angriff auf das Militärareal geflogen zu haben. Es seien mindestens acht Bomben abgeworfen worden.

, einen Angriff auf das Militärareal geflogen zu haben. Es seien mindestens acht Bomben abgeworfen worden. Der Flughafen soll unter anderem Sitz eines Geheimdienstes der syrischen Armee sein.

Auf dem Militärflughafen Masseh im Westen der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich in der Nacht laut Berichten des syrischen Staatsfernsehens mehrere Explosionen ereignet. Auch die amtliche Nachrichtenagentur Sana berichtete von den Explosionen. Demnach eilten Ambulanzen zum Ort des Geschehens.

Syrien: Angriff israelischer Kampfjets

Regimenahe Medien berichteten davon, dass Raketen von israelischen Kampfjets abgeschossen worden seien. Demnach sei der Flughafen im Südwesten der syrischen Hauptstadt von mindestens acht Bomben getroffen worden, deren Explosionen ein Feuer in dem Gebäude entfacht hätten.

Sicherheitskreise sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass mindestens vier Menschen bei dem Angriff verletzt wurden. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Sitz eines berüchtigten Geheimdienstes

Der Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus hörte mehrere Explosionen und sah ein grosses Feuer auf dem Militärflughafen. Auch der regierungsnahe Sender Sana TV berichtete, der Flughafen sei Ziel eines Luftangriffs gewesen.

Der Militärflughafen Masseh liegt acht Kilometer südwestlich von Damaskus. Er ist Sitz des berüchtigten Geheimdienstes der Luftwaffe, der dort über ein grosses Gefängnis verfügt.

Selbstmordanschlag in Damaskus

Erst am Donnerstag hatte bei einem Selbstmordanschlag in Damaskus ein Attentäter mindestens sieben Menschen mit in den Tod gerissen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, der Mann habe in der Nähe eines Sportvereins seinen Sprengstoffgürtel gezündet.

Die den Regierungsgegnern nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mindestens neun Toten, einschliesslich des Selbstmordattentäters.