Nordirland, das im Gegensatz zu Irland, immer noch zu Grossbritannien gehört, ist geprägt vom Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Trotzdem ist es kein religiöser, sondern ein politischer und wirtschaftlicher Konflikt, der ins 17. Jahrhundert zurückreicht.



Grossbritannien versuchte damals die Aufstände der vorwiegend katholischen Iren gegen seine Herrschaft zu unterdrücken, indem es die Insel systematisch mit protestantischen Engländern und Schotten besiedeln liess. Viele Iren wurden dabei enteignet. Das ist der Ursprung des Konflikts, der 1921 in der Teilung des Landes mündete und in Nordirland die Trennung zwischen wirtschaftlich, rechtlich und sozial benachteiligten Katholiken und Protestanten zementiert hat.



Die katholischen Nationalisten streben eine Loslösung von Grossbritannien an und möchten sich mit der Republik Irland vereinigen. Sie werden von der Partei Sinn Fein vertreten. Die protestantischen Unionisten wollen Teil des britischen Königreiches bleiben. Am prominentesten werden sie durch die Democratic Unionist Party (DUP) vertreten.



Der teilweise autonom verwaltete Landesteil des Vereinigten Königreichs sollte seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 stets von einer Koalition aus Protestanten und Katholiken regiert werden. Doch beide Lager waren lange Zeit nicht bereit, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Erst nach den Wahlen von 2007, als die DUP und die Sinn Fein die Regierungsgeschäfte übernahmen, haben sich beide Seiten laut der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung in einer «pragmatischen Koalition» eingerichtet.