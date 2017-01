Der designierte US-Präsident Donald Trump macht seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu einem seiner einflussreichsten Berater.

Das Wichtigste in Kürze

Donald Trump macht seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu einem seiner einflussreichsten Berater. Der Ehemann von Trump-Tochter Ivanka soll als Senior Advisor ins Weisse Haus kommen, wie der Stab des designierten Präsidenten am Montagabend bestätigte.

Der 36-jährige Kushner ist Spross einer orthodox jüdischen Familie und gilt bereits als einflussreicher Ratgeber Trumps in der Nahostpolitik.

Kushner ist Immobiliengeschäftsmann. Laut «Wall Street Journal» tätigte er Immobiliengeschäfte im Umfang von 14 Milliarden Dollar.

Seine wirtschaftlichen Aktivitäten könnten nach Ansicht von Kritikern zu Interessenkonflikten mit politischen Aufgaben führen.

Die «New York Times» berichtet unter Berufung auf seinen Anwalt, Kushner plane seinen Besitz in New York zu verkaufen und die Beteiligung an den Immobiliengeschäften seiner Familie und andere Vermögenswerte an seinen Bruder sowie an einen von seiner Mutter verwalteten Treuhandfonds abzugeben.

Kushners Vater Charles ist wie Donald Trump eine Grösse in der New Yorker Immobilienszene.

Ernennung allgemein erwartet

Die US-Medien waren sich seit längerem einig, dass Kushner seinem Schwiegervater im Weissen Haus als Berater zur Seite stehen wird. Sie beschreiben seine Rolle als die des eigentlichen Chefs hinter den gewaltigen Kulissen: entschlossener Antreiber und Verhandler, ruhiger Weichensteller und Entscheider. Letztes Jahr hatte er für Trump mehrere Wahlkampfreden entworfen, eine Online-Spendenkampagne gestaltet und war in wichtige Personalentscheidungen eingebunden.

« Jared war eine enorme Bereicherung und ein vertrauenswürdiger Berater in Wahlkampf und Übergangszeit. Ich bin stolz, ihn in einer Schlüsselrolle in meiner Administration zu haben. » Donald Trump

Designierter Präsident der USA

Trumps Tochter Ivanka gilt ebenfalls als eine seiner engsten Beraterinnen. Sie entwarf die Leitlinien seiner Kinder- und Familienpolitik und trat als eine Hauptrednerin beim Parteitag der Republikaner Mitte Juli auf. Im Dezember nahm sie an einem Treffen ihres Vaters mit Hightech-Unternehmern teil. Mitte November begleiteten sie und ihr Mann den japanischen Regierungschef Shinzo Abe während seines Besuchs in New York.

Bald Nachbarn der Obamas?

Der «New York Times» berichtete bereits Mitte letzter Woche von einem in Kürze anstehenden Umzug von Trump-Tochter Ivanka und Kushner nach Washington. Das neue Anwesen des Paars befinde sich im schicken Viertel Kalorama. Die weisse Villa liege nur wenige Meter vom Domizil entfernt, in das der amtierende US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle nach der Regierungsübernahme durch Trump am 20. Januar einziehen werden.