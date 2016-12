Ob Wintermärchenhochzeit, Sommerparty oder festlich Feier: Die Promi-Hochzeiten 2016 bleiben in Erinnerung.

Bianca Gubser und Ahmet Keyman

Ganze drei Tage lang dauern die Feierlichkeiten von Model Bianca Gubser (27) und Unternehmer Ahmet Keyman (31). Das rauschende Hochzeitsfest findet anfangs März in St. Moritz statt. Standesamtlich haben sie bereits im Sommer 2015 geheiratet. Gubser und Keyman sind seit vier Jahren ein Paar, ihre Verlobung gaben sie im November 2014 bekannt.

Eva Longoria und José Bastón

Die Schauspielerin und der Unternehmer José Bastón (48) geben sich am 21. Mai das Eheversprechen – für Eva Longoria (41) ist das Ehe Nummer drei.

Max Loong und Sepideh Haftgoli

Am 3. Juni geben sie sich das Jawort: Schauspieler und Moderator Max Loong (36) und Fernsehproduzentin Sepideh Haftgoli (35). In einem Luxusresort auf Bali fliessen beim Eheversprechen sowohl beim Bräutigam als auch bei der Braut die Tränen. Erst im Januar 2014 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Im selben Jahr folgte die Verlobung.

Zusatzinhalt überspringen «Glanz & Gloria» Mehr zum Thema heute in «Glanz & Gloria» um 18.40 Uhr auf SRF 1

Jonny Fischer und Michi Angehrn

«Es ist keine klassische Hochzeit. Wir feiern mit unseren Freunden und Familien ausgelassen unsere Liebe», so das offizielle Statement der von Jonny Fischer (36) und Michi Angehrn (27) zu ihrer Hochzeit. Ihren grossen Tag feiern sie am 5. Juni am Lago Maggiore. Das Jawort haben sie sich bereits eine Woche zuvor auf dem Zivilstandesamt in Zug gegeben. Begonnen hat ihre gemeinsame Liebesgeschichte vor knapp drei Jahren. Schon damals sagte Jonny Fischer im Interview mit «Glanz & Gloria»: «Michi gehört zu mir, und zwar ganz.»

Sabina Schneebeli und Paul Kurath

Eine weitere Sommerhochzeit feiern Sabina Schneebeli (52) und Unternehmer Paul Kurath (53) anfangs Juni. Am Comersee halten sie eine symbolische Zeremonie. Emotionaler Höhepunkt der Feier: Eine Überraschung von Sohn Tim Bettermann. Der 25-Jährige singt, spielt auf der Feier Gitarre und rührt damit zu Tränen. Schneebeli und Kurath sind seit knapp vier Jahren ein Paar.

Elias Ambühl und Sarah Predrett

«Ja, ich will», heisst es am 25. Juni bei Freeskier Elias Ambühl (24) und seiner Sarah (26). «Nach all der Vorbereitung, all der Aufregung, war es dann der schönste Moment, als Sarah endlich vor mir stand. Ich dachte: ‹Wow, jetzt ist es also wirklich soweit: Ich heirate.›», verrät Ambühl nach seiner Hochzeit in den Bündner Bergen.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Romantisch in Venedig: Am 14. Juli feiern Fussballspieler Schweinsteiger und Tennisspielerin Ana Ivanovic die Märchenhochzeit des Jahres. Lange wurde über eine Beziehung der Beiden spekuliert, erst Anfang 2015 wurde ihre Liebe offiziell.

Pasquale Aleardi und Petra Auer

Mitte September heiraten sie im kleinsten Kreis der Familie in Graubünden: Der Schweizer Schauspieler Pasquale Aleardi (45) und seine Partnerin Petra Auer (31). Das ist nicht der einzige Höhepunkt für die beiden in diesem Jahr. Im September kommt ihr erster gemeinsamer Sohn Leonardo Marco Petro zur Welt.

Samuel Koch und Sarah Elena Timpe

Kutsche, Kirche und Zirkuszelt: Seit dem 26. August sind Schauspieler Samuel Koch (29) und Seriendarstellerin Sarah Elena Timpe (31) Mann und Frau. Einen Tag nach der standesamtlichen Hochzeiten folgt die kirchliche Trauung. Timpe und Koch haben sich bei Dreharbeiten zu «Sturm der Liebe» kennengelernt.

Michael Phelps und Nicole Johnson

Auch in Mexiko läuten im Herbst die Hochzeitsglocken. Der Rekord-Olympiasieger (31) soll verschiedenen Medienberichten zufolge bereits am 13. Juni im Paradise Valley im US-Bundesstaat Arizona heimlich geheiratet haben. Mitte Oktober findet dann die grosse Party im mexikanischen Cabo San Lucas statt. Das Paar ist seit Februar 2015 verlobt, im Mai dieses Jahres kam der gemeinsame Sohn Boomer zur Welt.