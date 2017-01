Ein Überraschungskandidat ist nicht mehr aufgetaucht. Damit ist klar: Am Wahltag vom 12. März kämpfen vier Frauen und vier Männer um einen Sitz in der Regierung. SVP, Grüne und Grünliberale wollen erstmals einen Sitz gewinnen.

Remo Ankli (FDP): Der Theologe ist seit 4 Jahren Bildungs- und Kulturdirektor. Warum er in der Regierung bleiben will, erzählt der Schwarzbube hier.

Roland Fürst (CVP): Der Biologe aus dem Bezirk Olten ist seit 4 Jahren Bau- und Justizdirektor. Er will sein Departement behalten, sagt er hier.

Roland Heim (CVP): Der Wirtschaftswissenschaftler ist seit 4 Jahren Finanzdirektor. Warum ihm das gefällt, verrät der Stadtsolothurner hier.

Marianne Meister (FDP): Die Bucheggbergerin soll für die FDP den zweiten Regierungssitz verteidigen. Warum die Freisinnigen bewusst eine Frau nominiert haben, steht hier.

Susanne Schaffner (SP): Die Juristin soll für die SP den einzigen Sitz der Linken in der Regierung verteidigen. Warum die Oltnerin bei der Nomination einen Nationalrat ausstach, steht hier. Und warum die SP keinen zweiten Regierungssitz ins Visier nimmt, wird hier erläutert.

Kurt Küng (SVP): Der Jurist will der SVP den erstmaligen Einzug in die Regierung ermöglichen. Vielleicht werde mit ihm in der Regierung gar nicht viel ändern, meint der Wasserämter hier. Warum die SVP die Zeit für einen eigenen Regierungsrat für reif hält, steht hier.

Brigit Wyss (Grüne): Die Umwelt-Juristin hat schon einmal versucht, für die Grünen den Einzug in die Regierung zu schaffen. Warum es die Stadtsolothurnerin wieder probiert, erzählt sie hier.

Nicole Hirt (GLP): Die grünliberale Lehrerin ist aus Grenchen. Warum die GLP mit einer eigenen Kandidatin ins Rennen steigt, obwohl die Partei mit CVP, EVP und BDP zusammen einen Wahlpakt geschlossen hat, steht hier.