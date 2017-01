Im Februar 2014 wurde sein Kampfsportzentrum in Reinach angegriffen. Nun kritisiert Shemsi Beqiri in einem Zeitungsinserat die Staatsanwaltschaft vehement: Sie ziehe das Verfahren in die Länge - zudem habe sie ihn zu Unrecht beschuldigt, den Medien vertrauliche Informationen zugespielt zu haben.

Eine halbe Zeitungsseite gross ist das Inserat, das am Montag in der BaZ erschienen ist. Der Text ist formuliert als offener Brief von Shemsi Beqiri an den Baselbieter Staatsanwalt Stefan Fraefel. Thaiboxer Beqiri schreibt darin: «Ich fordere Sie auf, den Fall abzugeben, so dass im Interesse der Opfer nach über drei Jahren endlich Anklage erhoben wird.»

Beqiri kritisiert im offenen Brief aber nicht nur den - aus seiner Sicht - zu langsamen Verlauf der Anklageerhebung. Er wehrt sich auch gegen Vorwürfe, er selber habe vertrauliche Akten an die Presse weitergegeben. Dies sei nicht der Fall.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft will sich am Montagnachmittag zum offenen Brief äussern. Im vergangenen Jahr wies sie an einer Medienkonferenz darauf hin, wie kompliziert die Ermittlungen seien, weil sehr viele Personen ins Geschehen rund um den Überfall verwickelt seien. Es war mutmasslich ein mit Beqiri verfeindeter Kickboxer, der mit einer Schlägerbande für den Überfall verantwortlich ist.

(Regionaljournal Basel, 12:03 Uhr)