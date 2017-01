Die Berner Insel-Gruppe baut im Berner Tiefenauspital das ambulante Angebot und die Geriatrie aus. In diesem Zug verlegt sie die geriatrische Rehabilitation vom heutigen Spital und Altersheim Belp dorthin und baut sie aus. Belp wird zum Langzeit-Pflegezentrum.

Das Haus in Belp werde dadurch nicht geschlossen, wird Geschäftsleitungsvorsitzender Holger Baumann in einer Mitteilung vom Montagabend zitiert. Die Insel-Gruppe werde vielmehr einen Partner für die neue Ausrichtung als Pflegezentrum suchen, so wie das in Bern mit dem Pflegezentrum Elfenau geschehen sei.

Mit dem Ausbau des ambulanten Angebots und der Geriatrie werde die Position des Tiefenauspitals gestärkt und optimiert, schreibt die Insel-Gruppe weiter. Künftig werde das gesamte Rehabilitationsangebot der Insel-Gruppe dort konzentriert.

Und mit dem Ausbau der Geriatrie erhalte die Altersmedizin den Stellenwert, der ihr aufgrund der demografischen Entwicklung zukomme. An den Plänen für einen Neubau auf dem Gelände des Tiefenauspitals hält die Insel-Gruppe fest.