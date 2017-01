Seine Vorschläge für eine vereinfachte Schülerbeurteilung im Rahmen des Lehrplanes 21 sei auf ein positives Echo gestossen, sagt Erziehungsdirektor Bernhard Pulver. Daher legt er nun die definitiven Regelungen vor.

Mit der Einführung des Lehrplanes 21 sollen die bisherigen Zeugnisse vereinfacht und ihre Anzahl reduziert werden. Die Vorschläge seien im Konsultationsverfahren positiv aufgenommen worden, sagte Erziehungsdirektor Bernhard Pulver vor den Medien. Entsprechend habe er nun mit einigen Änderungen definitive Regelungen festgelegt.

Erst ab der zweiten Klasse

Im Kindergarten und in der 1. Klasse fallen die Beurteilungsberichte ganz weg. Das erste Zeugnis gibt es am Ende des 2. Schuljahres. Die nächsten Beurteilungsberichte erhalten die Schülerinnen und Schüler Ende des 4., 5. und 6. Schuljahres. In der 7., 8. und 9. Klasse sieht die Erziehungsdirektion jährliche Beurteilungsberichte und Schullaufbahnentscheide vor.

Das Standortgespräch mit den Eltern erhält einen noch zentraleren Stellenwert als vorher. Neu wird ein einfaches Protokoll für das Standortgespräch verbindlich sein.