Jahresziele St. Gallen 2017 St. Galler Medical Master wird konkreter

Heute, 17:28 Uhr

Die St. Galler Regierung hat am Dienstag ihre Ziele für das Jahr 2017 präsentiert: So will sie unter anderem beim Aufbau eines Masterstudiums in Medizin an der Universität vorwärts machen.

Bild in Lightbox öffnen. Zu den weiteren wichtigsten Zielen der St. Galler Regierung gehören: Das E-Voting soll möglichst rasch für Auslandschweizer und testweise auch in fünf St. Galler Gemeinden eingeführt werden.

An der St. Galler Empa soll ein Kompetenzzentrum für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik entstehen.

Um die kulturelle Vielfalt zu unterstützen und das kulturelle Erbe zu bewahren soll ein Kulturfördergesetz eingeführt werden.

Der Kanton will seine Ausgaben so steuern, dass der Haushalt im Gleichgewicht bleibt.

Im Baudepartement wird ein neues Amt für Wasser und Energie eingerichtet. Gespräch mit Regierungspräsident Martin Klöti

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; trap