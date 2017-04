El Ritschi über ein nachdenkliches Gespräch

El Ritschi besingt ein Treffen in einem fernen Land, ein nachdenkliches, intimes Gespräch mit einer Unbekannten Bekannten. El Ritschi (Richard Blatter) 1969 aus Engelberg, heute wohnhaft in Buttisholz ist Sänger von Jolly and the Flytrap. Tritt gelegentlich solo als El Ritschi auf und trägt seine eigenen Lieder gänzlich unverstärkt vor.