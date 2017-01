Menschen 2017 – Sven Götti

Sven Götti ist Brillendesigner. Seine Firma ist der grösste Brillenhersteller der Schweiz. Letztes Jahr erreichte sie mit 100'000 verkauften Brillen einen neuen Rekord. Designt werden die Brillen in Wädenswil am Zürichsee, verkauften werden sie in über 30 Ländern. SABINE MEYER (Bild: SRF)