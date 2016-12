Interesse an Okkultismus – keine Hinweise auf psychische Probleme

Der Täter sei in fester Anstellung gewesen, habe diese aber am vergangenen Freitag gekündigt. Zudem habe der Mann ein gewisses Interesse für Okkultismus gehabt. Seine Wohnung sei voller okkulter Gegenstände. Genaueres könne man aber noch nicht sagen, so die Chefin der Kriminalpolizei. Es gebe zur Zeit auch keine Hinweise darauf, dass der Mann in psychiatrischer Behandlung gewesen sei.