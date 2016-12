Jahresrückblick – Faits divers

Ein Gefängnisausbruch der Liebe wegen, Grabscher am Silvesterzauber, Kuhmist in der ETH und die erste Frau «Munotwächterin» in Schaffhausen. Auch 2016 passierte in Zürich und Schaffhausen Unglaubliches, Kurioses, Überraschendes. Der Rückblick auf Allerlei von MICHAEL GANZ. (Bild: keystone)