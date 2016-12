Die Zürcher Privatbank Vontobel ist im Steuerstreit mit den USA aus dem Schneider. Sie hat sich mit den amerikanischen Justizbehörden geeinigt. Die Gespräche seien ohne Zahlung einer Busse abgeschlossen worden, teilte die Bank Vontobel mit.

Im Steuerstreit mit den USA hatte die Bank Vontobel von Anfang an deklariert, dass sie kein anwendbares US-Strafrecht verletzt habe. Die Bank hatte sich in die sogenannte Kategorie 3 des Selbstanzeigeprogramms zur Bereinigung des Steuerstreits eingetragen. In dieser Kategorie müssen die Institute beweisen können, dass sie keine Verstösse gegen US-Gesetze begangen haben, wie z.B. Beihilfe zu Steuerhinterziehung.

Der Bank Vontobel ist es nun in der Zwischenzeit offenbar gelungen, Beweise anzutreten. Sie hat sich nach eigenen Angaben mit den amerikanischen Behörden geeinigt und muss keine Busse zahlen.