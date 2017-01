FOKUS: Die USR III – kurz erklärt

Aus 10vor10 vom 9.1.2017

Viele wissen nicht, um was es bei der Unternehmenssteuerreform III genau geht. «10vor10» erklärt die komplexe USR III, über die wir am 12. Februar abstimmen werden. Wieso braucht es überhaupt eine Reform? Was genau beinhaltet die Vorlage über die wir abstimmen? Und: was sind die Pro- und Kontra-Argumente