Die Medienkonferenz ist beendet

Das war die Medienkonferenz mit Justizministerin Simonetta Sommaruga zur Zuwanderungspolitik. Sommaruga stellte dabei die Eckwerte zweier Varianten eines Gegenvorschlags zur Rasa-Initiative vor. Diese schickt er jetzt in eine verkürzte Vernehmlassung. In jedem Fall sei es wichtig, dass die Steuerung der Zuwanderung in der Verfassung bleibe. Die Rasa-Initiative selbst lehnt der Bundesrat deshalb ab. Eine Übersicht über die Vorschläge des Bundesrates finden Sie hier.