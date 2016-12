Die Credit Suisse hat nach eigenen Angaben den Hypotheken-Streit mit den USA beigelegt.

Die Grossbank bezahlt eine Zivilbusse in Höhe von 2,48 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus muss die CS 2,8 Milliarden Dollar für Entschädigungen an Kreditnehmer bereitstellen.

Der Vergleich muss noch vom Verwaltungsrat der Bank abgesegnet werden.

Sie habe sich mit dem US-Justizministerium grundsätzlich auf einen Vergleich geeinigt, teilte die Credit Suisse mit. Kurz zuvor hatte sich die Deutsche Bank ebenfalls mit den US-Behörden in dieser Sache geeinigt.

In der Vereinbarung hat sich die CS laut Mitteilung verpflichtet, eine Zivilbusse in Höhe von 2,48 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Weiter muss sie 2,8 Milliarden US-Dollar für Entschädigungen an Kreditnehmer bereitstellen. Diese Zahlung läuft über einen Zeitraum von fünf Jahren nach definitiver Einigung. Der Vergleich muss noch abschliessend verhandelt und vom Verwaltungsrat der Bank abgesegnet werden.

Rückstellung von 2 Milliarden

Die CS wird in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Rückstellung von rund 2 Milliarden US-Dollar im laufenden vierten Quartal 2016 verbuchen.

Der Rechtsstreit bezieht sich auf die Zeit der Finanzkrise und geht bis auf das Jahr 2007 zurück. Es war der grösste offene Rechtsfall der CS.