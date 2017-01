Freihandel mit China ausweiten?

Aus Rendez-vous vom 10.1.2017

Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, kommt am Sonntag für einen zweitägigen Staatsbesuch in die Schweiz. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann will die Gelegenheit nutzen, um über eine Ausweitung des Freihandelsabkommens mit China zu sprechen.

Philipp Burkhardt