In wenigen Tagen tritt Donald Trump sein Amt als US-Präsident an. Damit kommen in den USA Autobauer unter Druck. Trump hatte gedroht, für die Autobranche wichtige Subventionen zu streichen. Davon wären auch Elektroautos wie der Tesla betroffen.

Wie sieht es für den Elektro-Automarkt in der Schweiz aus? Fakt ist, auch wenn es hierzulande einen leichten Rückgang bei den Autoverkäufen gab: Elektroautos sind beliebt. Das wird auch in Zukunft so bleiben, denn Konsumenten kaufen, was ihnen gefällt, sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.