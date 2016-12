Die – nicht repräsentative – Umfrage bei mehreren Detailhändlern zeigt: Beim Weihnachtsessen greift die Deutschschweizer Bevölkerung zum Fondue Chinoise. Dieses hat das einst beliebte Schüfeli auf die hinteren Ränge verdrängt. In der Romandie kommt an Weihnachten eher Fisch auf den Tisch. Bei den Spielsachen ziehen Klassiker wie Lego und Play Mobil sowie elektronische Artikel am meisten. Manor gibt an, dass auch der Verkauf von Drohnen stark gewesen sei. Zudem sei die singende Eisprinzessin «Frozen» bei kleinen Mädchen sehr gefragt gewesen.