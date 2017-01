«Ich war das Internet der Schweizer Schwulenbewegung»

Vor 40 Jahren eröffnete der Buchhändler und Sozialarbeiter Peter Thommen in Basel den ersten Buchladen mit schwuler Literatur im deutschsprachigen Raum. In den 1970er-Jahren traten Homosexuelle vermehrt öffentlich für ihre Anliegen an – der Buchladen war ein Kind dieser Schwulenbewegung. Nun schliesst Peter Thommen seinen Laden.