Nashville verliert trotz Fiala-Treffer

Nashville unterliegt Montreal trotz des Führungstreffers von Kevin Fiala mit 1:2 nach Verlängerung. Shea Weber trifft gegen seinen Ex-Klub. Mirco Müller gibt bei San Jose sein Saisondebüt.

54 Sekunden vor dem Ende des Mitteldrittels fiel in der Partie zwischen Nashville und Montreal der 1. Treffer. Kevin Fiala hatte das Heimteam mit seinem 6. Saisontreffer in Führung geschossen.

Der Bachkhand-Schuss des 20-jährigen Schweizers wurde für Montreal-Keeper Carey Price unhaltbar abgelenkt. Roman Josi konnte sich seinen 15. Assist notieren lassen.

Weber trifft gegen seinen Ex-Klub

Einen emotionalen Abend erlebte Shea Weber. Erstmals seit seinem Transfer zu Montreal trat der frühere Verteidiger-Kollege von Josi wieder in Nashville an – und liess sich gleich als Torschütze feiern. Der 31-Jährige sorgte in der 45. Minute für den 1:1-Ausgleich. 30 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung schoss Max Pacioretty die Canadiens zum Sieg.

Shea Weber trifft gegen seinen Ex-Klub

Saisondebüt für Müller

Bei San Jose standen gleich 2 Schweizer in Einsatz. Mirco Müller kam zu seinem ersten NHL-Spiel in der laufenden Saison, nachdem er bereits mehrmals aus dem Farmteam Barracuda abberufen worden, bei den Sharks aber dennoch nicht zum Einsatz gekommen war.

Timo Meier bestritt seine 7. Partie für San Jose. Die beiden Schweizer konnten bei der 1:2-Heimniederlage gegen die Los Angeles Kings allerdings keine Akzente setzen.

Columbus noch einen Sieg vom Rekord entfernt

Weiter auf Rekordjagd ist Columbus. Die Blue Jackets schlugen die Edmonton Oilers 3:1 und feierten den 16. Sieg in Folge. Columbus ist damit noch einen Erfolg davon entfernt, den Rekord der Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/93 zu egalisieren.

Die NHL-Schweizer in der Nacht auf Mittwoch

Gegner EZ

T

A

S

+/-

Josi (Nashville)

Montreal (h/1:2 n.V.)

26:07 0

1

2

-1

Fiala (Nashville)

Montreal (h/1:2 n.V.) 14:35 1

0 3

1 Weber (Nashville)

Montreal (h/1:2 n.V.) 9:27 0 0 2 0 Müller (San Jose)

L.A. Kings (h/1:2 n.V.)

12:15 0 0 1 1 Meier (San Jose)

L.A. Kings (h/1:2 n.V.) 13:59 0 0 2 0

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 04.01.2017, 07:00 Uhr