In Zug fliegen die Fäuste – Bern siegt eine Sekunde vor Schluss

Zug hat gegen Lugano einen klaren 4:0-Sieg eingefahren. Mehr zu reden als das Resultat gaben allerdings zahlreiche Prügeleien. Bern entschied das Derby gegen Biel wortwörtlich in allerletzter Sekunde und ist zurück auf dem Leaderthron.

Zug und Lugano sammeln 138 Strafminuten – neuer Saisonrekord

Berns Simon Moser trifft gegen Biel 1,6 Sekunden vor der Schlusssirene

Freiburg verspielt gegen Davos einen 3:0-Vorsprung

Neben Freiburg dürfte auch Ambri keine Chancen mehr auf die Playoffs haben

Zug - Lugano 4:0

Die Partie zwischen Zug und Lugano war nach 35 Minuten entschieden. Santeri Alatalo und Sandro Zangger erhöhten in der Bosshard Arena mit einem Doppelschlag innert 2 Minuten auf 4:0. Auf dem Eis ging es dann aber erst so richtig los. Mittendrin: Maxim Lapierre. Der Tessiner Prügelknabe, der bereits in der 1. Minute eine 10-Minuten-Strafe wegen Provokation kassiert hatte, war allerdings nicht der Einzige, der mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe belegt wurde. Auch Ryan Gardner und Dominik Schlumpf mussten vorzeitig unter die Dusche.

Bern - Biel 1:0

Der SCB ist zurück auf dem Leaderthron. Im Derby gegen Biel machten es die «Mutzen» aber bis zur allerletzten Sekunde spannend. Nur einen Wimpernschlag vor der Schlusssirene drückte Simon Moser den Puck über die Linie. Für die Seeländer, bei denen Simon Rytz den Vorzug vor Jonas Hiller erhielt, wäre insbesondere im Startdrittel mehr dringelegen. In 80 Sekunden doppelter Überzahl brachten die Bieler aber keinen Treffer zustande.

Freiburg - Davos 3:5

Für Freiburg ist die wohl letzte Hoffnung auf einen Playoff-Platz in weite Ferne gerückt. Die «Drachen» müssen sich allerdings an der eigenen Nase nehmen. Gegen Davos verspielten die Saanestädter fahrlässig einen 3:0-Vorsprung. Den schönsten Treffer des Abends erzielte der Davoser Jerome Portmann (46.), als er die Scheibe in der eigenen Zone schnappte und nach einem herrlichen Solo übers ganze Feld zum Ausgleich traf.

Ambri - Genf 2:3 n.V.

Auch für Ambri dürfte der Playoff-Zug abgefahren sein. Die Leventiner verpassten es gegen zu Beginn träge wirkende Genfer trotz zahlreichen Chancen den Unterschied zu machen. In der Overtime sicherte Arnaud Jacquemet dem McSorley-Team nach 79 Sekunden den Zusatzpunkt. Kurios: Im Startdrittel hatte Jason Fuchs Ambri in Front geschossen, Jeremy Wick gelang nur 9 Sekunden später der Ausgleich.

