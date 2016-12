«Fussball an Weihnachten? Auch in der Schweiz denkbar»

Zwischen Weihnachtsfest und Bescherung schnell ins Stadion gehen: Bisher in der Schweiz ausgeschlossen, evaluiert die Swiss Football League einen «Boxing Day» für die Super League. Eine gute Idee?

Dass Fussball und Weihnachten sich keineswegs kategorisch ausschliessen, beweist ein Blick in die Stadien der englischen Premier League Jahr für Jahr. Am sogenannten Boxing Day, dem 26. Dezember, pilgern die Fans in Scharen an die Spiele, um ihr Team zu unterstützen.

« Fussball an Weihnachten? Für die Schweiz eine spannende Idee! » Philippe Guggisberg



In der Schweiz sind Sportevents zwischen Weihnachten und Neujahr eher spärlich gesät. Eine Ausnahme bildet der Spengler Cup. Philippe Guggisberg von der Swiss Football League (SFL) hält es für durchaus denkbar, dass dereinst ein Spieltag in der Super League an Weihnachten stattfindet: «Wir beobachten das und haben unsere Fühler ausgestreckt. Das ist eine spannende Idee», so Guggisberg.

Familien, Wetter, Vertragspartner – 3 Herausforderungen

Dennoch sei sich der SFL bewusst, dass zum Gelingen eines solchen Boxing Days einige Klippen zu umschiffen seien:

Familien : Die Spieler könnten Weihnachten nicht mit ihren Liebsten verbringen, ausländische Akteure alternativ erst im Januar in ihre Heimat reisen.

: Die Spieler könnten Weihnachten nicht mit ihren Liebsten verbringen, ausländische Akteure alternativ erst im Januar in ihre Heimat reisen. Wetter : Auch wenn das Klima im Dezember zunehmend milder wird, bleibt es eine unberechenbare Variable.

: Auch wenn das Klima im Dezember zunehmend milder wird, bleibt es eine unberechenbare Variable. Vertragspartner: Nicht nur die Klubs selbst müssen mit der Idee einverstanden sein, auch eine Vielzahl Vertragspartner, wie Sicherheitsfirmen, TV-Stationen oder Shoppingcenter.

Lässt sich so eine Tradition einfach «importieren»? Zumindest 2017 wird es (noch) nicht dazu kommen, bekräftigt Guggisberg. Dann müsse irgendwann der Entscheid gefällt werden, ob man das Risiko eingehe, oder die Idee dann doch wieder auf Eis lege.

Die Super League zu Weihnachten – Geschenk oder Schnapsidee?

