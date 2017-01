Erfolgreiche Fuss-Operation bei Giulia Steingruber

Giulia Steingruber ist erfolgreich am rechten Fuss operiert worden. Das nächste grosse Ziel für die Bronze-Gewinnerin von Rio ist die WM Anfang Oktober in Montreal.

Giulia Steingruber wurden drei Knochensplitter im rechten Fuss entfernt, ein Aussenband neu fixiert und ein Knorpelschaden im Sprunggelenk behandelt.

Die Verletzung am rechten Fuss hatte sich Steingruber letzten August an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zugezogen. Die Operation war seit längerem geplant und ist gut verlaufen.

Fokus liegt nun auf der WM

Eine Teilnahme an den Europameisterschaften vom 19. bis 23. April in Rumänien schloss Steingruber aufgrund der Verletzung schon länger aus. Das nächste grosse Ziel der Ostschweizerin sind die Weltmeisterschaften Anfang Oktober im kanadischen Montreal.