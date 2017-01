Cologna im Schlussspurt auf Platz 4 verdrängt

Sergej Ustjugow (Russ) gewinnt auch die vierte Etappe der Tour de Ski. Hinter dem Überflieger klassieren sich Martin Johnsrud Sundby (No) und Alex Harvey (Ka). Dario Cologna wird 4.

Dario Cologna machte an der Tour de Ski in der 4. Etappe in Oberstdorf einige Sekunden wett. Er musste sich im Verfolgungsrennen über 15 km Skating im Kampf um Platz 3 dem Kanadier Alex Harvey nur knapp geschlagen geben. In der Gesamtwertung ist Cologna als 4. damit nur noch 5,8 Sekunden vom Podest entfernt.

Cologna: «Für mich war es ein gutes Rennen»

Der Schweizer Teamleader schloss noch vor Beendigung des ersten Renndrittels zum 16 Sekunden vor ihm gestarteten Harvey auf. In der Folge leistete vor allem der Bündner die Führungsarbeit, im Finish behielt jedoch der endschnelle Kanadier die Oberhand.

Ustjugow schafft neuen Rekord

Ustjugow ist der erste Läufer, der die ersten vier Bewerbe der Tour de Ski allesamt für sich entscheiden konnte. In der Gesamtwertung führt der Russe vor den letzten drei Etappen in Italien mit 42,2 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Sundby. Der Norweger büsste auf der 4. Etappe 13 Sekunden auf Ustjugow ein.