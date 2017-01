Wintersport: Niederer siegt, Candrian und Hediger überzeugen

Skicrosser Armin Niederer feiert seinen 3. Weltcup-Sieg. Während im Langlauf Jovian Hediger überzeugt, setzt es für die Biathletinnen eine Schmach ab.

Niederer schlägt im Südtirol zu 1:44 min, vom 14.1.2017

Skicross: Niederer zum Dritten

Nach Alex Fiva und Romain Détraz sorgte Armin Niederer für den 3. Schweizer Saisonsieg im Skicross. Der Bündner triumphierte in Mals im Südtirol vor Brady Leman (Ca) und Jean-Frédéric Chapuis (Fr). Niederers letzter durchschlagender Erfolg liegt schon lange zurück: Seine beiden letzten Siege realisierte er im Dezember 2012. Bei den Frauen verpasste Fanny Smith das Podest als 4. nur knapp.

Langlauf: Hediger überzeugt in Toblach

Jovian Hediger verpasste beim Weltcup-Sprint in Toblach nur knapp die Podestplätze. Der Westschweizer wurde 5. Hediger stand zum 3. Mal in seiner Karriere in einem Final – zum 3. Mal schaffte er dies in Toblach. Als Sieger liess sich erstmals der Norweger Sindre Björnestad Skar feiern. Laurien van der Graaff verpasste den Finaleinzug denkbar knapp und wurde 7. Den Sieg holte sich Natalja Matwejewa (Ru) vor der Favoritin Maiken Falla.

Snowboard: Candrian nur von Gasser geschlagen

Sina Candrian ist beim Slopestyle-Bewerb am Kreischberg aufs Podest gesprungen. Die Bündnerin musste nur Lokalmatadorin Anna Gasser den Vortritt lassen. Für Candrian war es der erste Podestplatz seit mehr als 2 Jahren. Elena Könz trug als 4. zu einer starken Teamleistung bei.

Biathlon: Schmach für Gasparin und Co.

Beim Sprint über 7,5 km in Ruhpolding waren die Schweizerinnen chancenlos: Selina Gasparin – sie wurde als beste ihres Teams 49. – qualifizierte sich zumindest für die Verfolgung am Sonntag (14:45 Uhr, SRF zwei). Aita Gasparin (72.), Lena Häcki (74.) und Susanna Meinen (85.) verpassten die Hürde deutlich. Der Tagessieg ging an die Finnin Kaisa Mäkärainen, die sich mit Respektabstand vor Gabriela Koukalova (Tsch) und Laura Dahlmeier (De) durchsetzte.

