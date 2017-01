Wintersport: Weger verpasst bei Fourcade-Sieg Top 10 knapp

Der französische Biathlet Martin Fourcade war im Sprint von Ruhpolding einmal mehr nicht zu bezwingen. Benjamin Weger verpasste die Top 10 trotz einer fehlerfreien Schiessleistung. Hier geht's zu den Wintersport-News.

Biathlon: Fourcade feiert 9. Saisonsieg

Benjamin Weger hat sich im 10-km-Sprint im deutschen Ruhpolding auf dem 11. Platz klassiert. Der Schweizer Teamleader traf zwar bei allen zehn Scheiben ins Schwarze, in der Loipe konnte er aber nicht mit den Schnellsten mithalten. Mario Dolder, Serafin Wiestner und Eligius Tambornino verpassten die Top 20.

Den 9. Sieg im 12. Rennen feierte Martin Fourcade. Der französische Dominator nahm dem zweitplatzierten Österreicher Julian Eberhard 18 Sekunden ab. Platz 3 ging an den Norweger Emil Hegle Svendsen (+39,7).

Nordische Kombination: Saison-Bestresultat für Hug

Der Schweizer Kombinierer Tim Hug hat in Val di Fiemme (It) mit Platz 12 sein bisher bestes Resultat in diesem Winter realisiert. Der Solothurner überzeugte insbesondere beim Springen und stieg als Zehnter in die Loipe, wo er noch zwei Ränge einbüsste. Der Deutsche Eric Frenzel baute seine Weltcup-Führung dank seinem 5. Saisonsieg weiter aus.