50 Jahre Weltcup: Grossaufmarsch der Legenden

Am 5. Januar feiert der Skiweltcup seinen 50. Geburtstag. Zum Jubiläum bestreiten 17 Gesamtweltcupsieger am Mittwoch in Zagreb ein Show-Rennen. Bei uns können Sie den Event im Stream mitverfolgen.

Der Skiweltcup feiert Jubiläum 0:36 min, vom 3.1.2017

Am 5. Januar 1967 fand mit dem Slalom in Berchtesgaden das erste Weltcuprennen überhaupt statt. Bevor am Donnerstag am 50. Jahrestag in Zagreb die aktuellen Slalom-Cracks um den Sieg kämpfen, wird in der kroatischen Hauptstadt am Vorabend das Jubiläum gebührend gefeiert.

Zu der grossen Party wurden sämtliche Gesamtweltcupsieger eingeladen, zahlreiche ehemalige und aktuelle Stars aus dem Skizirkus haben zugesagt. Zur Feier des Tages bestreiten die Ski-Legenden am Mittwochabend auf einer Piste durch das Zentrum Zagrebs ein Show-Rennen.

Auf www.srf.ch/sport übertragen wir den Event ab 19:40 Uhr im kommentierten Livestream.