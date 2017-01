Vonn gibt Comeback in Altenmarkt-Zauchensee

Heute, 17:19 Uhr

Nach fast einjähriger Absenz kehrt Lindsey Vonn am kommenden Wochenende in den Weltcup-Zirkus zurück. Die Amerikanerin wird in Altenmarkt-Zauchensee an den Start gehen.

Bild in Lightbox öffnen. Das letzte Rennen bestritt Vonn im Februar 2016. In Andorra zog sie sich im Super-G eine Knieverletzung zu und musste die Saison abbrechen. Im November dann der nächste Rückschlag: 2 Wochen vor dem geplanten Comeback brach sich die Amerikanerin den rechten Oberarm. « Worte können nicht beschreiben, wie gross meine Freude ist. » Lindsey Vonn

Die Leidenszeit hat nun ein Ende. Am kommenden Wochenende kehrt Vonn in Altenmarkt-Zauchensee zurück in den Weltcup-Zirkus. Die Freude bei der 32-Jährigen ist gross: «Worte können nicht beschreiben, wie gross meine Freude ist. Es waren harte 3 Monate. Aber es hat sich gelohnt.» Gute Erinnerungen an Altenmarkt-Zauchensee In Altenmarkt-Zauchensee stehen am Samstag und Sonntag eine Super-Kombination und eine Abfahrt auf dem Programm. Vonn hat gute Erinnerungen an die österreichische Destination: «Ich war in Altenmarkt-Zauchensee schon sehr erfolgreich. Im letzten Jahr konnte ich dort den Rekord an Abfahrtssiegen von Annemarie Moser-Pröll brechen.»

agenturen/cud