Diese 4 Momente prägten in diesem Jahr das Lauberhorn

1. Der Sensationssieger

Am Freitag überrascht Niels Hintermann alle – auch sich selber. Der Zürcher profitiert in der Kombi-Abfahrt von einer hohen Startnummer und hat damit das Wetterglück auf seiner Seite. Vom 23. Zwischenrang zur Halbzeit stösst der 21-Jährige am Nachmittag mit der zweitbesten Zeit in der Abfahrt ganz an die Spitze vor. Damit schlägt er schon in seinem 12. Weltcup-Rennen zu – und darf sich als erster Zürcher Weltcup-Sieger seit Peter Müller 1988 feiern lassen.