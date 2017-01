Lauberhorn-Rennleiter Lehmann erwartet noch viel Arbeit

Am kommenden Wochenende stehen die Lauberhorn-Rennen auf dem Programm. Rennleiter Bob Lehmann ist zufrieden mit dem aktuellen Pisten-Zustand. In den nächsten Tagen wird dennoch viel Einsatz nötig sein.

Lehmann zum Zustand der Lauberhorn-Piste 1:25 min, vom 9.1.2017

Am Montag herrschten am Lauberhorn perfekte Bedingungen. Auf der Strecke liefen weitere Vorbereitungen im Hinblick auf die Rennen vom Wochenende. «Die Piste ist im Moment absolut rennbereit, sie ist in einem hervorragenden Zustand. Das haben uns die FIS-Leute bestätigt», erklärt Rennleiter Bob Lehmann zufrieden.

Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen allerdings richtiges Winterwetter mit Nebel und Niederschlägen voraus. «Es kommt noch viel Arbeit auf uns zu», so Lehmann. Umso wichtiger ist es, dass vorher noch ein Training stattfinden kann. «Am Dienstag ist um 10:15 Uhr eine Einheit angesetzt. Um die Mittagszeit erwarten wir dann Schneefälle.»

Das ganze Interview mit Bob Lehmann sehen Sie oben.