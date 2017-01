Leider nein: Lauberhornabfahrt fällt Neuschnee zum Opfer

Um 11:05 Uhr haben die Verantwortlichen kapitulieren müssen. Der intensive Schneefall im Berner Oberland verunmöglicht die Durchführung der Lauberhornabfahrt von heute Samstag.

In der Nacht auf Samstag sind im Startbereich nochmals rund 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Der Veranstalter und die zahlreichen Helfer versuchten bis zum späteren Vormittag alles, um die Abfahrt im Rahmen der 87. Lauberhornrennen doch noch retten zu können.

In einem ersten Schritt wurde früh am Morgen der Start schon mal nach unten in den Raum Hundschopf versetzt. Kurz nach 11 Uhr musste die Jury dann allerdings den unpopulären Entscheid fällen und den Klassiker ganz absagen.

Wo das Rennen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Als Variante war schon vorgängig Beaver Creek als Ersatzort ins Spiel gebracht. Der Slalom vom Sonntag bleibt im Programm, der 1. Lauf ist auf 10:30 Uhr angesetzt (live auf SRF zwei).

Die 1. Absage seit 13 Jahren

Letztmal konnte die Abfahrt im Berner Oberland 2004 überhaupt nicht stattfinden. Das damalige Ersatz-Rennen in Garmisch wurde von Didier Cuche gewonnen.