Tennis-News: Freilos für Wawrinka

Stan Wawrinka startet in Brisbane direkt in der zweiten Runde.

Stan Wawrinka kennt seinen ersten Gegner der Saison 2017 beim ATP-Turnier in Brisbane noch nicht. Der als Nummer 2 gesetzte Romand erhielt ein Freilos. In den Achtelfinals trifft Wawrinka voraussichtlich auf den Serben Viktor Troicki (ATP 29), der zunächst einen Qualifikanten bezwingen muss. Das mit einer halben Million Dollar dotierte Turnier nimmt der Kanadier Milos Raonic (ATP 3) als Nummer 1 in Angriff.