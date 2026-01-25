Wintersport ist derzeit Trumpf. Ob im Ski alpin, Langlauf, oder Biathlon – rund um den Globus fiebern Athletinnen und Athleten dem grossen Saison-Highlight entgegen: Die Olympischen Spiele in Milano Cortina. Der Grossevent nimmt am Sonntagabend im «Sportpanorama» denn auch einen grossen Platz ein.
Zu Gast bei Moderator Sascha Ruefer ist aber keine Persönlichkeit aus dem Wintersport, sondern Joel Wicki. Um den Schwingerkönig aus dem Entlebuch ist es nach seinem erfolgreichen Jahr ruhig geworden. Was hat er für Neuigkeiten zu verkünden?
Weitere Themen der Sendung:
- Doping: Unter anderem im Langlauf sind neutrale Athleten aus Russland und Belarus nach einem Urteil des TAS wieder zugelassen. Das sorgt im Hinblick auf Olympia für Gesprächsstoff. Wie funktioniert die Wiedereingliederung und wie stehen die verschiedenen Nationen dazu?
- Olympia: Ein Rückblick auf die Winterspiele in Peking: Was sorgte damals für Schlagzeilen? Und wie sieht es in Italien knapp zwei Wochen vor Olympia-Beginn aus? Italien-Korrespondentin Simona Caminada liefert Eindrücke vor Ort.
- Olympia: Bei den Winterspielen in Cortina 1956 sorgte eine Schweizer Erfindung für Furore. Das Spitlight – ein riesiger Projektor machte es möglich, die Olympischen Ringe auf die Dolomiten zu projizieren. Die Erfolgsstory endete abrupt. Nun steht das Gerät im Technikmuseum in Solothurn. Wir lassen die Geschichte dieser Erfindung nochmals aufleben.
- Eishockey: Roman Josi gehört in der NHL neu dem 1000er-Klub an. Der Berner hat jedes Spiel für denselben Klub, die Nashville Predators, absolviert. Über die Bedeutung dieses Meilensteins und welchen Stellenwert der Schweizer in Nashville hat.