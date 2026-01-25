Schwingerkönig Joel Wicki ist am Sonntagabend zu Gast im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

Legende: Hat sich seit Herbst zurückgezogen Joel Wicki. Keystone/Gian Ehrenzeller

Wintersport ist derzeit Trumpf. Ob im Ski alpin, Langlauf, oder Biathlon – rund um den Globus fiebern Athletinnen und Athleten dem grossen Saison-Highlight entgegen: Die Olympischen Spiele in Milano Cortina. Der Grossevent nimmt am Sonntagabend im «Sportpanorama» denn auch einen grossen Platz ein.

Zu Gast bei Moderator Sascha Ruefer ist aber keine Persönlichkeit aus dem Wintersport, sondern Joel Wicki. Um den Schwingerkönig aus dem Entlebuch ist es nach seinem erfolgreichen Jahr ruhig geworden. Was hat er für Neuigkeiten zu verkünden?

Weitere Themen der Sendung: