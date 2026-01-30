Eishockey-Nationalspielerin Lara Stalder ist am Sonntagabend zu Gast im «Sportpanorama» bei Paddy Kälin.

Legende: Nach dem Cup-Titel ist vor den Olympischen Spielen Und dazwischen stattet Nati-Captain Lara Stalder dem «Sportpanorama» noch einen Besuch ab. Keystone/Valentin Flauraud

Wintersport ist derzeit Trumpf. Die Athletinnen und Athleten fiebern dem grossen Saison-Highlight entgegen: Die Olympischen Spiele in Milano Cortina. Der Grossevent nimmt am Sonntagabend im «Sportpanorama» denn auch einen grossen Platz ein.

Zu Gast bei Moderator Paddy Kälin ist Lara Stalder. 12 Jahre nach dem «Wunder von Sotschi» führt sie das Schweizer Nationalteam als Captain an seine vierten Olympischen Spiele. Auf die Olympia-Bronzemedaille in Russland 2014 folgten der 5. Platz in Pyeongchang 2018 und der 4. Platz in Peking 2022. Nun will die langjährige Schweizer Internationale, die sich bereits in den USA und Schweden einen Namen gemacht hat, nach dem Cupsieg mit dem EVZ auch in Milano Cortina für Furore sorgen.

Weitere Themen der Sendung: