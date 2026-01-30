Wintersport ist derzeit Trumpf. Die Athletinnen und Athleten fiebern dem grossen Saison-Highlight entgegen: Die Olympischen Spiele in Milano Cortina. Der Grossevent nimmt am Sonntagabend im «Sportpanorama» denn auch einen grossen Platz ein.
Zu Gast bei Moderator Paddy Kälin ist Lara Stalder. 12 Jahre nach dem «Wunder von Sotschi» führt sie das Schweizer Nationalteam als Captain an seine vierten Olympischen Spiele. Auf die Olympia-Bronzemedaille in Russland 2014 folgten der 5. Platz in Pyeongchang 2018 und der 4. Platz in Peking 2022. Nun will die langjährige Schweizer Internationale, die sich bereits in den USA und Schweden einen Namen gemacht hat, nach dem Cupsieg mit dem EVZ auch in Milano Cortina für Furore sorgen.
Weitere Themen der Sendung:
- Erster Augenschein aus Cortina d'Ampezzo: Nach 70 Jahren ist das olympische Feuer zurück in Cortina d’Ampezzo. Die «Königin der Dolomiten» kann mit ihrer grossen Sporttradition und olympischen Geschichte das Herz der Winterspiele werden. Am Sonntag berichtet SRF fünf Tage vor der Eröffnungsfeier zum ersten Mal direkt aus dem Olympiaort.
- Freestylerin Giulia Tanno – Olympia-Debüt mit 27: 2018 war es ein doppelter Armbruch, 2022 eine Bänderverletzung im Knie. Giulia Tanno verpasste die letzten beiden Olympischen Spiele aufgrund von Verletzungen unmittelbar vor der Abreise. Für Milano Cortina ist die 27-jährige Ski-Freestylerin erneut selektioniert und dieses Mal unversehrt. In ihrer zwölften Weltcup-Saison kommt die Bündnerin endlich zu ihrer verdienten Olympia-Premiere.
- Crans-Montana: Das OK der Ski-WM 2027 ist aufgrund der besonderen Umstände, unter denen die Rennen stattfinden, auf dem Prüfstand. Der Weltcup wird zum Spagat zwischen der gewohnten Ski-Euphorie und der Trauer nach der Brandkatastrophe. Wie meistert das Team um OK-Chef Didier Défago die Herausforderung?