Der FC Thun ist zurück in der Super League und derzeit stolzer Leader. Präsident Andres Gerber spricht mit Rainer Maria Salzgeber über den aktuellen Höhenflug und bewegte 23 Jahre im Verein. Weitere Themen sind die Swiss League, die neue Pilatus Arena in Kriens und die Swiss Indoors.

Legende: Zu Besuch im «Sportpanorama» Andres Gerber. Freshfocus/Marc Schumacher

Kaum einer hat den FC Thun in den letzten 20 Jahren so geprägt wie Andres Gerber; erst als Spieler, dann als Co-Trainer und Sportchef. Seit 2020 ist er Präsident. Je zwei Auf- und Abstiege und ein denkwürdiges Champions League-Abenteuer hat die Thuner Identifikationsfigur miterlebt. Zusammen mit Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht hat Gerber den Traditionsklub aus dem Berner Oberland wieder auf die Erfolgsspur geführt.

Das «Sportpanorama» geht den Gründen für den derzeitigen Höhenflug nach und blickt mit Kult-Trainer Hanspeter Latour auf Höhepunkte und Tiefschläge zurück.

Weitere Themen:

Eishockey: Heterogene Swiss League in der Sackgasse

Neben der florierenden National League hat die Swiss League seit Jahren einen schweren Stand. Spielerisches Niveau und Klub-Budgets variieren stark innerhalb der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga und die Situationen der Clubs könnten nicht unterschiedlicher sein. Der EHC Winterthur steht vor dem finanziellen Kollaps, während der HC Thurgau wieder Gewinn schreibt und seine Schulden begleicht. Was sind die Hauptprobleme der Swiss League, wie werden sie verursacht und wer sollte Lösungen präsentieren? Das «Sportpanorama» hakt nach.

Handball: Pilatus Arena – ein neues Zuhause für den Schweizer Handball

Mit der Pilatus Arena erhält der HC Kriens-Luzern ein neues Zuhause und die Schweizer Handballszene einen hochmodernen Handballtempel. Das 55-Millionen-Projekt soll in Zukunft über 4000 Zuschauende beheimaten können. Am Samstag wird die Arena mit einem aufwändigen Grand Opening rund ums Spiel des HC Kriens-Luzern gegen Suhr Aarau spektakulär eingeweiht.

Tennis: Die Swiss Indoors setzen auf NextGen-Stars

Früher lockten die Swiss Indoors mit Roger Federer und Rafael Nadal. Heute wirbt Turnierdirektor Roger Brennwald mit aufstrebenden NextGen-Spielern wie Ben Shelton, Jakub Mensik, Henry Bernet oder Vorjahressieger Giovanni Mpetshi Perricard. Was ist die Qualität dieser strategischen Neu-Ausrichtung und wie kommt sie beim Publikum an?