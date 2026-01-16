Legende: Zurück auf den Ski und zurück im «Sportpanorama» Niels Hintermann. Keystone/Peter Schneider

Speed-Spezialist Niels Hintermann ist nach überstandener Krebserkrankung zurück im Ski-Weltcup. Nach dem Heimrennen am Lauberhorn BE spricht er mit Moderator Sascha Ruefer im «Sportpanorama» über seinen Weg zurück auf die Piste.

Niels Hintermann: Auf ein furioses Comeback im Olympia-Winter

Aufgrund einer Lymphdrüsenkrebserkrankung hat Niels Hintermann die komplette letzte Saison verpasst. Fitnessraum und Abfahrtstraining wichen dem Onkologie-Wartezimmer und der Chemotherapie. Doch nun ist der 30-jährige Abfahrtsspezialist zurück im Weltcup und darf dank seines siebten Rangs in der Abfahrt von Gröden IT auch wieder auf eine Olympia-Teilnahme schielen.

Ski Alpin: Julia Scheib – Die neue Riesen-Dominatorin im Porträt

Julia Scheib ist die Riesenslalom-Überfliegerin der laufenden Saison. Die Österreicherin gewann drei der sechs bisherigen Riesenslaloms. Zweimal wurde sie Zweite. Damit führt Scheib die Disziplinenwertung mit über 100 Punkten Vorsprung an. In all ihren vorherigen Weltcup-Saisons – bereits deren sechs – schaffte es die 27-Jährige bloss zweimal aufs Podest. In ihrem siebten Winter auf höchstem Niveau ist der Knopf nun so richtig aufgegangen. «Sportpanorama» hat Julia Scheib in Wien besucht und wollte wissen, was die Gründe für den momentanen Höhenflug sind.

Skicross: Hypnose im Hause Fiva

Alex Fiva bestreitet diesen Winter seine 15. und wahrscheinlich letzte Weltcup-Saison. Damit auch diese ein Erfolg wird, setzt der Bündner unter anderem auf ein bewährtes Mittel: Hypnose. Selbst durch einen Podcast auf das Thema aufmerksam geworden, arbeitet Fiva mittlerweile seit einigen Jahren mit seiner Frau und Physiotherapeutin Regula Fiva zusammen. Und das mit Erfolg. «Sportpanorama» zeigt, wie im Hause Fiva Skicross-Höchstleistungen manifestiert werden können.