Feuer-Terror in Israel

Aus Tagesschau vom 25.11.2016

In Israel wüten seit Tagen verheerende Gross-Brände. Besonders dramatisch ist die Lage in der Hafenstadt Haifa, im Norden des Landes. Die israelische Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung aus und mutmasst über politische Motive.