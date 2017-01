Kommt die SVP dank ihm zum ersten Mal zu einem zweiten Sitz in der Stadtregierung?

Partei: SVP

Alter: 51 Jahre

Erlernter Beruf: Maschinenmechaniker

Politisches Amt: seit 2010 im Winterthurer Stadtparlament

Zivilstand: verheiratet, zwei Töchter

Für Daniel Oswald ist es nach 2010 die zweite Kandidatur für den Winterthurer Stadtrat. Mit ihm als Parteipräsidenten schaffte es die SVP 2014 – nach 12 Jahren – wieder in die Stadtregierung. Nun versucht es der Finanz- und Verkehrspolitiker noch einmal selber und will der SVP zu einem zweiten Sitz im Stadtrat verhelfen. Es wäre das erste Mal, dass zwei SVP-Vertreter in der Winterthurer Regierung sässen.

Politik ist Daniel Oswalds grösstes Hobby. Um genügend Zeit dafür zu haben, arbeitet er seit letztem Jahr als Projektleiter bei Stadler Rail, der Firma des ehemaligen SVP-Nationalrats Peter Spuhler. In seiner Freizeit besucht er mit seiner Frau möglichst alle Heimspiele des Handballclubs Pfadi Winterthur.

(Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr)